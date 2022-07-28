росіяни тримають у Чорному морі три ракетоносії "Калібрів"

Цитата

"Станом на 28 липня ситуація в Азово-Чорноморському басейні та Середземному морі залишається без змін. У ворога на бойовому чергуванні знаходяться: Чорне море - 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр"; Азовське море - комунікації продовжують контролювати 7 ворожих кораблів та катерів; Середземне море - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - зазначили у ВМС.

Деталі

За даними ВМС ЗСУ, ворог намагається відновити паромне з’єднання Керч-Єськ, нарощує угруповання авіації у тимчасово окупованому Криму.

Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), додали у ВМС.

Доповнення

Через підписання угоди про "зерновий коридор" у Чорному морі відновили роботу українські порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".