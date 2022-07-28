россияне держат в Черном море три ракетоносителя "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Черном море на сегодняшний день находятся три российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом говорится в сводке ВМС ВС Украины, пишет УНН.
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"По состоянию на 28 июля ситуация в Азово-Черноморском бассейне и Средиземном море остается без изменений. У врага на боевом дежурстве находятся: Черное море - 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр"; Азовское море - коммуникации продолжают контролировать 7 вражеских кораблей и катеров; Средиземное море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр", - отметили в ВМС.
Детали
По данным ВМС ВСУ, враг пытается восстановить паромное соединение Керчь-Еск, наращивает группировку авиации во временно оккупированном Крыму.
Выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), добавили в ВМС.
Дополнение
Из-за подписания соглашения о "зерновом коридоре" в Черном море возобновили работу украинские порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный".