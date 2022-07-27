Відновлено роботу портів Одеса, Чорноморськ і Південний – ВМС ЗСУ

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"У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, судна виходитимуть з портів і заходитимуть в них шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування. Цьому передує клопітка робота спеціалістів-гідрографів.

"Сьогодні ми проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все − це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно", − розповів начальник філії державної установи "Одеський район Держгідрографії" Ігор Тимчук.

Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

Нагадаємо

22 липня представники України, Туреччини та ООН підписали угоду про експорт українського зерна.

27 липня у турецькому Стамбулі відкрився центр моніторингу експорту українського зерна.