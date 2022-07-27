У Стамбулі відкрився центр моніторингу експорту українського зерна: показали фото

Деталі

"Спільний координаційний центр, створений у рамках угоди про зерновий коридор, відкривається у Стамбулі. Міністр національної оборони Хулусі Акар виступає на відкритті центру", - повідомляє TRT Haber.

Так, розпочинає роботу Спільний координаційний центр, куди увійдуть офіційні особи з Туреччини, рф, України та Організації Об'єднаних Націй (ООН), зауважує CNN Turk.

При цьому телеканал TRT Haber цитує Халусі Акара, який зазначив, що "ми дуже раді вам у цьому центрі, який має особливе значення для всього світу і працює виключно в гуманітарних цілях". "Наразі триває підготовка та планування виходу перших зернових суден з українських портів", - зазначив він.

З його слів, "ми віримо, що роботи, які будуть проводитися через Спільний координаційний центр, внесуть значний внесок у подоланні продовольчої кризи, яка охопила весь світ, особливо у зниженні цін, як стверджують експерти".

"Бажаю успіхів усьому колективу Спільного координаційного центру та вітаю вас з любов’ю та повагою", - зазначив Акар, подякувавши чотирма мовами - турецькою, англійською, російською та українською.

Центр створений у Національному університеті оборони у Стамбулі. До команди увійдуть 20 людей з усіх боків, зазначає CNN Turk.

На чолі команди буде турецький адмірал. Стало відомо, що російські та українські чиновники збиратимуться разом лише у разі потреби та продовжуватимуть свою роботу в окремих приміщеннях, відзначає телеканал.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.