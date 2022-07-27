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Возобновлена работа портов Одесса, Черноморск и Южный – ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 379042 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Из-за подписания соглашения о "зерновом коридоре" в Черном море возобновили работу украинские порты Одесса, Черноморск и Южный. Об этом в Facebook сообщили Военно-морские силы ВСУ, сообщает УНН.

Цитата

"В связи с подписанием соглашения о разблокировки украинских портов для экспорта зерна возобновлена ​​работа в портах Одесса, Черноморск и Южный", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, суда будут выходить из портов и заходить в них путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования. Этому предшествует кропотливая работа специалистов-гидрографов.

"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего − это работы, которые определяют безопасные пути движения судов, которые будут перевозить украинское зерно", − рассказал начальник филиала государственного учреждения "Одесский район Госгидрографии" Игорь Тимчук.

Военные и гражданские специалисты тщательно проводят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические мерные работы – для определения глубины, подходных каналов и рекомендованных путей.

Напомним

22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

27 июля в турецком Стамбуле открылся центр мониторинга экспорта украинского зерна.

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