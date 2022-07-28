Херсонщина: у Генштабі назвали звільнені за останній час населені пункти

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"Нашими військовими частинами й підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ рф. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", – розповів Громов.

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Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове.