Херсонщина: у Генштабі назвали звільнені за останній час населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Херсонщині українські військові протягом останніх двох тижнів звільнили від російських окупантів Іванівку та Лозове, на цьому тижні – Андріївку. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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"Нашими військовими частинами й підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ рф. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", – розповів Громов.
Доповнення
Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове.