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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Херсонщина: у Генштабі назвали звільнені за останній час населені пункти

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Київ • УНН

 • 209154 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. На Херсонщині українські військові протягом останніх двох тижнів звільнили від російських окупантів Іванівку та Лозове, на цьому тижні – Андріївку. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

"Нашими військовими частинами й підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ рф. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка", – розповів Громов.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове.

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