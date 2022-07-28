Херсонская область: в Генштабе назвали освобожденные за последнее время населенные пункты

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"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск рф. В течение последних двух недель были освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе была освобождена Андреевка", – рассказал Громов.

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Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ освободили от российской оккупации Андреевку и Лозовое.