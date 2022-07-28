Херсонская область: в Генштабе назвали освобожденные за последнее время населенные пункты

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В Херсонской области украинские военные в течение последних двух недель освободили от российских оккупантов Ивановку и Лозовое, на этой неделе – Андреевку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск рф. В течение последних двух недель были освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе была освобождена Андреевка", – рассказал Громов.

Дополнение

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ освободили от российской оккупации Андреевку и Лозовое.

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