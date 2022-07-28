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Є загроза для вивезення зерна з портів: російські кораблі перебувають у північно-західній частині Чорного моря

Є загроза для вивезення зерна з портів: російські кораблі перебувають у північно-західній частині Чорного моря

Київ • УНН

 • 568386 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Військово-політичне керівництво України тримає “у тиші” процес вивезення зерна з портів Одеси та Чорноморська. Проте, як повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, ворожі кораблі все ж таки перебувають в зоні північно-західної частини Чорного моря, передає УНН.

Цитата

“Саме для того, щоб вивезення сталось і було безпечним, ми тримаємо режим тиші, і все ж таки, не висвітлюємо цієї ситуації до моменту реалізації. Якщо все пройде так, як ми запланували – це буде дуже добре, особливо для вирішення продовольчої кризи. Але передчасне анонсування наших дій тут абсолютно недоречне. Тому ми контролюємо ситуацію на морі, а ворожі кораблі все ж таки перебувають в зоні північно-західної частини, в тому числі, де вони намагаються ракетами загрожувати будь-якій безпековій ситуації”, – пояснила Гуменюк.

Деталі

Загалом, ситуація на півдні залишається складною, та динамічно розвивається. Водночас, Гуменюк наголошує, що регіон перебуває під контролем Сил оборони. Наприклад, після звільнення Андріївки на Херсонщині, триває зачищення населеного пункту.

Проте окупантів дратують дії бройних Сил України, тому вони продовжують гатити по Миколаївській та Херсонській областях, залишаючи величезні вирви та руйнування.

“Ворог активізував повітряні удари. І знов вночі був нанесений повітряний-авіаційний удар ударними гелікоптерами парою А-52. Знов було вдарено по тих самих позиціях. Спробу підбити наші успіхи. Але все ж таки, успіху вони не мали, і довелося із втратами ретируватися. Тому що наші позиції вже закріплені і ми вичищаємо ті ДРГ, які там можуть бути”, – зазначила речниця.

Доповнення

На Херсонщині українські військові протягом останніх двох тижнів звільнили від російських окупантів Іванівку та Лозове, на цьому тижні – Андріївку.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі на сьогодні перебувають три російські кораблі-носії крилатих ракет "Калібр".

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