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Е.Соболев: свое увольнение воспринимаю как грамоту от коррупционеров

Е.Соболев: свое увольнение воспринимаю как грамоту от коррупционеров

Киев  •  УНН

 • 14076 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Народный депутат Украины Егор Соболев воспринимает свое увольнение с должности главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции как грамоту от коррупционеров. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", сообщает УНН.

"С одной стороны я это воспринимаю как грамоту. Грамота от коррумпированного президента, от коррумпированной большинства народных депутатов. И БПП, и Народный фронт, и Оппозиционный блок, и Радикальная партия, и обломки Партии регионов - группа "Возрождение" и "Воля народа" голосовали за мое освобождение и это признание. С другой стороны, я очень переживаю, что они поломают законодательство, которое было создано в нашем комитете, в том числе законодательство о независимости антикоррупционного бюро ", - сказал он.

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На вопрос ведущей, кто по его мнению возглавит комитет, политик ответил: "Моим освобождением лично занимался Петр Порошенко в БПП и Арсений Яценюк в Народном фронте. Кого они спроектировали на мое место, честно говоря, я знаю гораздо хуже чем они. Я думаю, что есть вариант, когда комитет вообще будет без головы. Думаю, что Президенту и коррумпированной большинства, выгодно, чтобы комитет вообще не работал в этом совете больше ".

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за отзыв Егора Соболева с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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