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Є.Соболєв: своє звільнення сприймаю як грамоту від корупціонерів

Є.Соболєв: своє звільнення сприймаю як грамоту від корупціонерів

Київ • УНН

 • 14076 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Народний депутат України Єгор Соболєв сприймає своє звільнення з посади голови комітету з питань запобігання та протидії корупції як грамоту від корупціонерів. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу", повідомляє УНН.

"З одного боку я це сприймаю як грамоту. Грамота від корумпованого президента, від корумпованої більшості народних депутатів. І БПП, і Народний фронт, і Опозиційний блок, і Радикальна партія, і уламки Партії регіонів – група "Відродження" та "Воля народу", голосували за моє звільнення і це визнання. З іншого боку, я дуже переживаю, що вони поламають законодавство, яке було створено в нашому комітеті, в тому числі законодавство про незалежність антикорупційного бюро", - сказав він.

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На запитання ведучої, хто на його думку очолить комітет, політик відповів: "Моїм звільненням особисто займався Петро Порошенко у БПП і Арсеній Яценюк в Народному фронті. Кого вони спроектували на моє місце , чесно кажучи, я знаю набагато гірше ніж вони. Я думаю, що є варіант, коли комітет взагалі буде без голови. Думаю, що Президенту та корумпованій більшості, вигідно, щоб комітет взагалі не працював в цій раді більше".

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за відкликання Єгора Соболєва з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

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