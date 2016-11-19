Е.Соболев попросил НАБУ проверить возможное незаконное обогащение И.Грынива
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Народный депутат и глава антикоррупционного комитета Егор Соболев сообщил, что написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить возможное незаконное обогащение председателя фракции БПП Игоря Грынива. Об этом он рассказал в эфире " 112 Украина ", передает УНН.
В декларации И.Грынива, который большую часть времени занимался политикой, указано большое количество имущества, поэтому Е.Соболев допускает коррупционный фактор его получения.
"Я написал заявление в антикоррупционное бюро, чтобы проверили, нет ли в его действиях признаков незаконного обогащения. Он показал очень большое имущество, как для человека, который большую часть жизни провел в политике. Он, кстати, обещал дать отчет на нашем парламентском комитете , но поехал в командировку в Китай. Мы его ждали на этой неделе, теперь в следующий раз ждем ", - говорит Е.Соболев.
Как сообщалось, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде Украины Игорь Грынив задекларировал ряд объектов недвижимости, расположенных в селе Таценки под Обуховом (Киевская обл.). К ним относятся жилой дом площадью 577,8 кв. м и четыре земельных участка общей площадью 10 тыс. 390 кв. м. Кроме того, жена Грынива Оксана владеет квартирой в Киеве площадью 145,5 кв. м.