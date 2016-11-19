Є.Соболєв попросив НАБУ перевірити можливе незаконне збагачення І.Гриніва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Народний депутат і голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв повідомив, що написав заяву в Національне антикорупційне бюро з проханням перевірити можливе незаконне збагачення голови фракції БПП Ігоря Гриніва. Про це він розповів в ефірі "112 Україна", передає УНН.
У декларації І.Гриніва, який більшу частину часу займався політикою, зазначено велику кількість майна, тому Є.Соболєв допускає корупційний чинник його отримання.
"Я написав заяву в антикорупційне бюро, щоб перевірили, чи немає в його діях ознак незаконного збагачення. Він показав дуже велике майно, як для людини, яка більшу частину життя провела в політиці. Він, до речі, обіцяв дати звіт на нашому парламентському комітеті, але поїхав у відрядження в Китай. Ми його чекали на цьому тижні, тепер наступного разу чекаємо", - говорить Соболєв.
Як повідомлялося, голова фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП) у Верховній Раді України Ігор Гринів задекларував ряд об'єктів нерухомості, які розташовані в селі Таценки під Обуховом (Київська обл.). До них належать житловий будинок площею 577,8 кв. м та чотири земельні ділянки загальною площею 10 тис. 390 кв. м. Крім того, дружина Гриніва Оксана володіє квартирою в Києві площею 145,5 кв. м.