ВАКС впервые конфисковал имущество, принадлежащее беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд конфисковал составляющие системы электрического авиационного пуска, которые принадлежали министерству обороны беларуси, передает УНН.
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"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны республики беларусь и применила санкцию, предусмотренной пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». ВАКС взыскал в доход государства имущество, которое принадлежит министерству обороны республики беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска",- говорится в сообщении суда.
Детали
"Это первое решение Антикорсуда о конфискации именно белорусских активов. ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее министерству обороны беларуси. Речь идет об авиационном двигателе и воздушном стартере, которые принадлежат белорусскому минобороны. У белорусов есть 5 дней на подачу апелляции", - написал первый заместитель председателя антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин.
"Давно пора. беларусь и их минобороны — соучастник российских преступлений, поэтому должны нести ответственность", - добавил нардеп.
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