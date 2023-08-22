ВАКС впервые конфисковал имущество, принадлежащее беларуси

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"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны республики беларусь и применила санкцию, предусмотренной пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». ВАКС взыскал в доход государства имущество, которое принадлежит министерству обороны республики беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска",- говорится в сообщении суда.

Детали

"Это первое решение Антикорсуда о конфискации именно белорусских активов. ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее министерству обороны беларуси. Речь идет об авиационном двигателе и воздушном стартере, которые принадлежат белорусскому минобороны. У белорусов есть 5 дней на подачу апелляции", - написал первый заместитель председателя антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Давно пора. беларусь и их минобороны — соучастник российских преступлений, поэтому должны нести ответственность", - добавил нардеп.

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