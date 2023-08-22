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ВАКС впервые конфисковал имущество, принадлежащее беларуси

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд конфисковал составляющие системы электрического авиационного пуска, которые принадлежали министерству обороны беларуси, передает УНН.

Цитата

"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны республики беларусь и применила санкцию, предусмотренной пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». ВАКС взыскал в доход государства имущество, которое принадлежит министерству обороны республики беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска",- говорится в сообщении суда. 

Детали

"Это первое решение Антикорсуда о конфискации именно белорусских активов. ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее министерству обороны беларуси. Речь идет об авиационном двигателе и воздушном стартере, которые принадлежат белорусскому минобороны. У белорусов есть 5 дней на подачу апелляции", - написал первый заместитель председателя антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Давно пора. беларусь и их минобороны — соучастник российских преступлений, поэтому должны нести ответственность", - добавил нардеп.

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