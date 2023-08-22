ВАКС вперше конфіскував майно, яке належить білорусі

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"У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони республіки білорусь та застосувала санкцію, передбаченої пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про санкції». ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить міністерству оборони республіки білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску",- йдеться в повідомленні суду.

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"Це перше рішення Антикорсуду про конфіскацію саме білоруських активів. ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить міністерству оборони білорусі. Ідеться про авіаційний двигун та повітряний стартер, які належать білоруському міноборони. У білорусів є 5 днів на подання апеляції", - написав перший заступник голови антикорупційного комітету ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Давно пора. білорусь та їхнє міноборони — співучасник російських злочинів, тож мають нести відповідальність", - додав нардеп.

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