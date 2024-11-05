Языковой скандал: в столице мужчины напали на девушку, которая сделала им замечание из-за общения на русском

В субботу вечером в Киеве в одном из кафе мужчины напали на девушку, которая сделала им замечание из-за общения на русском языке.

Об этом рассказала сама пострадавшая Екатерина Косецкая в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

В субботу вечером я заглянула в книжный магазин-кафе «Сенс» на чашечку кофе, чтобы насладиться им и компанией сознательных людей. Не так произошло как предполагалось. За соседним столиком начали разговаривать на русском языке, что меня очень удивило ведь на дверях этого замечательного заведения написано единственное вежливое пожелание - не пользоваться русским. Через некоторое время я отреагировала и попросила соблюдать правила заведения и не общаться на языке оккупанта - написала девушка.

По ее словам, мужчины отреагировали агрессивно, начали глумиться и выражать пренебрежение к украинскому языку.

«Учи языки, ты такая патриотка», - ответили мужчины.

Впоследствии мужчина, сидевший ближе сначала обругал девушку, а потом начал угрожать ее парню.

На всякий случай я попыталась зафиксировать это на камеру, но в тот самый момент мужчина резко сильно схватил меня за левую руку, силой вырвав из нее телефон. Около 20 секунд (тогда это казалось долгими минутами) я беспомощно пыталась вернуть свою вещь у спортивного мужчины, который явно наслаждался процессом, больно выкручивая мне руку. Видимо его дополнительно радовала большая публика и призывы вызвать полицию. А когда я наконец отобрала телефон, и посмотрела не поврежден ли он - он еще раз попытался его отобрать. Видимо мужчина, который весит где-то 100-120 кг, больно сжал руку девушки 40 кг и отобрал у нее телефон - очень гордится, что сполна пользуется своими языковыми правами - добавила Екатерина.

Она отметила, что подала заявление в полицию, а рассмотрение дела обещали начать 4 ноября. Также она выразила надежду, что дело «не замнется».

«Мужчин работники полиции отпустили и не взяли показания у свидетелей, хотя они были готовы их предоставить», - резюмировала девушка.

В кафе добавили, что поощряют людей общаться и переходить на украинский и поддерживаем их на этом пути.

К сожалению, закон не дает нам возможности обеспечить отсутствие русского в пространстве. Но мы всегда подчеркиваем - украинцы должны говорить на украинском, а от всего русского следует избавиться - отметили в кафе.

Напомним,

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об украиноязычной среде в школах. Документ предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на переменах и в частном общении на территории учебного заведения.