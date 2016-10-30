Явка избирателей в ходе парламентских выборов в Грузии составила 37,5%

О явке избирателей в ходе второго тура парламентских выборов в Грузии заявила спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге.

"По предварительным данным, в 20:00 часов (18:00 по Киеву - ред.) Активность избирателей во всех 50 избирательных округах составила 37,5%, что количественно есть 929 тыс. 265 избирателей", - сказала А.Микеладзе.

В выборах принимали участие 100 кандидатов. Из них 49 баллотировались от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", 45 - от бывшей партии власти "Единое национальное движение", два - от партии "Свободные демократы", один - от партии "Топадзе - Промышленники, Россия". В выборах также участвовали три независимые кандидаты.

Напомним, что Парламент Грузии состоит из 150 депутатов, 100 из которых уже выбрали в первом туре.