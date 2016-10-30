Явка в ході парламентських виборів в Грузії склала 37,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Згідно з попередніми даними в ході другого туру виборів до парламенту Грузії, проголосували понад 929 тис. виборців, тобто 37,5%, передає УНН з посиланням на “Супутник Грузія”.
Про явку виборців в ході другого туру парламентських виборів в Грузії заявила спікер ЦВК Грузії Анна Микеладзе на брифінгу.
“За попередніми даними, до 20:00 години (18:00 за Києвом — ред.) активність виборців у всіх 50 виборчих округах склала 37,5%, що кількісно є 929 тис. 265 виборців,” — сказала А.Микеладзе.
У виборах брали участь 100 кандидатів. З них 49 балотувалися від правлячої партії “Грузинська мрія — демократична Грузія”, 45 — від колишньої партії влади “Єдиний національний рух”, два — від партії “Вільні демократи”, один — від партії “Топадзе — Промисловці, Наша батьківщина”. У виборах також брали участь три незалежні кандидати.
Нагадаємо, що Парламент Грузії складається з 150 депутатів, 100 з яких вже вибрали в першому турі.