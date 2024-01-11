Yasno начнет отключать свет должникам с конца января - гендиректор компании

Поставщик электроэнергии Yasno планирует начать отключение света должникам с 29 января. Перед этим людям будут поступать уведомления и предупреждения о долгах за электроэнергию. Об этом рассказал в эфире телемарафона генеральный директор компании Сергей Коваленко, передает УНН.

Первые отключения начнутся где-то 29 января. ... Есть два типа (предупреждение об отключении – ред.) Первое – мы называем это уведомление, когда компания всеми методами, начиная от СМС, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками к людям, извещает о том, что есть долг, пожалуйста, оплатите. - заявил Коваленко

Детали

Коваленко отметил, что второй тип предупреждений - это официальные документы, которые уже отправляют непосредственно перед отключением потребителя за 10 дней.

"Это первая стадия, и у человека есть время (оплатить долги, - ред.). И за 5 дней еще сети присылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и заплатить долг", - добавил Коваленко.

Гендиректор отметил, компания рейтингует должников от самого высокого по сумме долга.

Он отметил, что второй критерий - это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема. Значительно более существенную проблему представляют долги, просрочившие с оплатой на год и более.

Коваленко отметил, что всем сразу не будут рассылаться предупреждения, "всем приходят уведомления, что люди заплатите". "После предупреждения - 10 дней, и проводится отключение. Плюс/минус один день", - сказал Коваленко.

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"Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", - добавил он.

Также Коваленко рассказал, как вернуть свет после уплаты долга. "Надо будет оплатить долг. После этого надо будет получить счет на подключение электроэнергии и оплатить этот счет. Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке", - резюмировал Коваленко.

Напомним

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