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Yasno почне відключати світло боржникам з кінця січня - гендиректор компанії

Yasno почне відключати світло боржникам з кінця січня - гендиректор компанії

Київ • УНН

 • 26624 перегляди

Генеральний директор Ясно оголошує про початок відключення електроенергії боржникам з 29 січня, з попереднім попередженням. Боржники будуть ранжуватися за сумою та тривалістю заборгованості.

Постачальник електроенергії Yasno планує розпочати відключення світла боржникам з 29 січня. Перед цим людям будуть надходити сповіщення та попередження про борги за електроенергію. Про це розповів в ефірі телемарафону генеральний директор компанії Сергій Коваленко, передає УНН.

Перші відключення почнуться десь 29 січня. ... Є два типи (попередження про відключення - ред.) Перше - ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть. 

- заявив Коваленко

Деталі

Коваленко пояснив, що другий тип попереджень - це офіційні документи, які вже відправляють безпосередньо перед відключенням споживача за 10 днів.

"Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, - ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації і заплатити борг", - додав Коваленко.

Гендиректор зазначив, компанія рейтингує боржників від найвищого по сумі боргу.

Він зазначив, що другий критерій - це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема. Значно суттєвішу проблему представляють  борги, що прострочили з оплатою на рік і більше.

Коваленко наголосив, що всім одразу не будуть розсилатися попередження, "всім приходять сповіщення, що люди заплатіть". "Після попередження - 10 днів, і проводиться відключення. Плюс/мінус один день", - сказав Коваленко.

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"Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує", - додав він.

Також Коваленко розповів, як повернути світло після сплати боргу. "Треба буде сплатити борг. Після цього треба буде отримати рахунок на підключення електроенергії і сплатити цей рахунок. Бо відключення та підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

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