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Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП

Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП

Київ • УНН

 • 28086 перегляди

Уряд України скасував мораторій на відключення комунальних послуг та нарахування пені за борги, за винятком зон активних бойових дій.

Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Зона активних бойових дій виняток. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову уряду від 29 грудня 2023 року №1405.  

Деталі

Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів й пені, стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Проте мораторій буде діяти на територіях на яких ведуться бойові дії. Також на окупованих територіях забороняється нарахування плати за ЖКП з дати початку по дату завершення окупації.  

Доповнення

В грудні 2023 року Кабінет міністрів України продовжив дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року.

Для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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