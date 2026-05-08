ярославль, более 700 км от границы, нефтяной объект - Зеленский подтвердил продолжение "украинских дальнобойных санкций"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продолжение работы "украинских дальнобойных санкций" в ответ на российские удары, указав, что речь идет о нефтяном объекте в Ярославле более чем в 700 километрах от границы, пишет УНН.

Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны. Благодарю Вооруженные Силы Украины и нашу военную разведку за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит - написал Зеленский в соцсетях.

