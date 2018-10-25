Ярмоленко записал видео со словами благодарности за поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который получил травму ахиллова сухожилия в матче 9-го тура АПЛ и выбыл на полгода, записал видеообращение к тем, кто его поддерживает в это непростое время, передает УНН.
“Привет всем! Я хочу поблагодарить за вашу поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Я очень ценю это”, — сказал он.
Напомним, накануне президент “Вест Хэма” Дэвид Голд поддержал Ярмоленко. Он отметил, что с нетерпением ждет возвращения украинца на поле.
Отметим, что Ярмоленко недавно отпраздновал свой День рождения. С праздником Андрея поздравили “Вест Хэм”, дортмундская “Боруссия” и черниговская “Десна”.
Также с Днем рождения Ярмоленко поздравил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, пожелав футболисту скорейшего выздоровления.