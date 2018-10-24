Павелко поддержал травмированного Ярмоленко

"К большому сожалению, вчера из-за травмы Андрей перенес операцию, и теперь его ждет длительный период восстановления. Для любого футболиста важна поддержка болельщиков во время матча, но еще более важно чувствовать такую ​​поддержку, когда выпадает сложное испытание травмой. Андрей, искренне переживаю тебя и желаю скорейшего выздоровления! Пусть родные цвета главной для тебя формы национальной сборной придают сил и способствуют восстановлению. Вся футбольная Украина поддерживает тебя! С днем ​​рождения! Новых красивых голов, побед и высоких достижений! Выздоравливай", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал УНН, Ярмоленко прооперировали в Лондоне. По предварительным прогнозам футболисту для реабилитации после травмы понадобится около полугода.