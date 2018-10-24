Павелко поддержал травмированного Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил лидера национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко с днем рождения и выразил слова поддержки в связи с полученной травмой в последнем матче АПЛ, передает УНН со ссылкой на сообщение президента ФФУ в Facebook.
"К большому сожалению, вчера из-за травмы Андрей перенес операцию, и теперь его ждет длительный период восстановления. Для любого футболиста важна поддержка болельщиков во время матча, но еще более важно чувствовать такую поддержку, когда выпадает сложное испытание травмой. Андрей, искренне переживаю тебя и желаю скорейшего выздоровления! Пусть родные цвета главной для тебя формы национальной сборной придают сил и способствуют восстановлению. Вся футбольная Украина поддерживает тебя! С днем рождения! Новых красивых голов, побед и высоких достижений! Выздоравливай", - написал Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, как писал УНН, Ярмоленко прооперировали в Лондоне. По предварительным прогнозам футболисту для реабилитации после травмы понадобится около полугода.