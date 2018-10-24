Павелко підтримав травмованого Ярмоленка

"На превеликий жаль, учора через травму Андрій переніс операцію, і тепер його чекає тривалий період відновлення. Для будь-якого футболіста важлива підтримка вболівальників під час матчу, але ще більш важливо відчувати таку підтримку, коли випадає складне випробування травмою. Андрію, щиро переживаю за тебе і бажаю якнайшвидшого одужання! Нехай рідні кольори головної для тебе форми національної збірної додають сил і сприяють відновленню. Уся футбольна Україна підтримує тебе! З днем народження! Нових красивих голів, перемог і високих досягнень! Одужуй", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, як писав УНН, Ярмоленко прооперували у Лондоні. За попередніми прогнозами футболісту для реабілітації після травми знадобиться близько півроку.