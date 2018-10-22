Ярмоленка прооперували в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні вранці в одній з елітних лондонських клінік лідеру збірної України з футболу Андрію Ярмоленко зробили операцію. Про це повідомляє ресурс "Команда номер один", передає УНН.
Ситуацію з футболістом англійського "Вест Хему" та про більш детальні нюанси в процесі відновлення розповів клубний лікар колишнього клубу футболіста – київського "Динамо", Леонід Миронов.
"Точні подробиці пошкодження Андрія Ярмоленко мені невідомі. Але розрив ахілла - це одна з найважчих травм у футболі. Тут багато що залежить від конкретного місця самого розриву. Якщо виходити з озвучених в Англії термінів відновлення, то в даній ситуації пошкоджена, якщо так можна сказати, не найскладніша частина ахілла. Свого часу у Євгена Макаренка був розрив внизу ноги, і це набагато гірше", - повідомив лікар.
Примітно, що у крайньому поєдинку зі збірною Чехії в Лізі націй отримав сильний удар по ахіллу.
Варто зазначити, що до ростеру "Вест Хему" Ярмоленко перейшов влітку 2018 року. У поточному сезоні він зіграв в 10 матчах, забивши 2 голи.
Як повідомляв УНН, травма українця була отримана у зустрічі АПЛ із "Тотенхемом".