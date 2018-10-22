Ярмоленка прооперували в Лондоні

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні вранці в одній з елітних лондонських клінік лідеру збірної України з футболу Андрію Ярмоленко зробили операцію. Про це повідомляє ресурс "Команда номер один", передає УНН.

Ситуацію з футболістом англійського "Вест Хему" та про більш детальні нюанси в процесі відновлення розповів клубний лікар колишнього клубу футболіста – київського "Динамо", Леонід Миронов.

"Точні подробиці пошкодження Андрія Ярмоленко мені невідомі. Але розрив ахілла - це одна з найважчих травм у футболі. Тут багато що залежить від конкретного місця самого розриву. Якщо виходити з озвучених в Англії термінів відновлення, то в даній ситуації пошкоджена, якщо так можна сказати, не найскладніша частина ахілла. Свого часу у Євгена Макаренка був розрив внизу ноги, і це набагато гірше", - повідомив лікар.

Примітно, що у крайньому поєдинку зі збірною Чехії в Лізі націй отримав сильний удар по ахіллу.

Варто зазначити, що до ростеру "Вест Хему" Ярмоленко перейшов влітку 2018 року. У поточному сезоні він зіграв в 10 матчах, забивши 2 голи.

Як повідомляв УНН, травма українця була отримана у зустрічі АПЛ із "Тотенхемом".

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