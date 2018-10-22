Ярмоленко прооперировали в Лондоне

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня утром в одной из элитных лондонских клиник лидеру сборной Украины по футболу Андрею Ярмоленко сделали операцию. Об этом сообщает ресурс "Команда номер один", передает УНН.

Ситуацию с футболистом английского "Вест Хэма" и о более детальные нюансы в процессе восстановления рассказал клубный врач бывшего клуба футболиста - киевского "Динамо" Леонид Миронов.

"Точные подробности повреждения Андрея Ярмоленко мне неизвестны. Но разрыв ахилла - это одна из самых травм в футболе. Здесь многое зависит от конкретного места самого разрыва. Если исходить из озвученных в Англии сроков восстановления, то в данной ситуации повреждена, если так можно сказать, не самая сложная часть ахилла. В свое время у Евгения Макаренко был разрыв внизу ноги, и это гораздо хуже", - сообщил врач.

Примечательно, что в крайнем поединке со сборной Чехии в Лиге наций получил сильный удар по ахиллу.

Стоит отметить, что в ростер "Вест Хэма" Ярмоленко перешел летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 10 матчах, забив 2 гола.

Как сообщал УНН, травма украинца была получена во встрече АПЛ с "Тоттенхэмом".

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