Ярмоленко через травму не дограв матч проти "Тотенхему"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Гравець збірної України Андрій Ярмоленко зі стартових хвилин провів за “Вест Хем” домашній матч 9-го туру англійської Прем’єр-ліги проти “Тотенхему”, інформує УНН із посиланням на Федерацію футболу України.
Утім, дограти до кінця навіть перший тайм Ярмоленку не вдалося. Ближче до кінця першої 45-хвилинки наш футболіст у штрафному майданчику гостей невдало ступив на праву ногу й рухнув на газон. Залишити поле самотужки Андрій не зміг.
Офіційної інформації стосовно важкості ушкодження українця з клубу поки що не надходило, а сама гра закінчилася перемогою гостей з рахунком 1:0 завдяки голу Еріка Ламели.
Примітно, що в цьому сезоні Ярмоленко провів у складі “Вест Хему” 10 матчів, в яких забив два м’ячі й віддав одну результативну передачу.
Як раніше інформував УНН, Ярмоленко потрапив до стартового складу України на матч проти чехів.