Ярмоленко потрапив до стартового складу України на матч проти чехів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Національні футбольні збірні України і Чехії оголосили стартові склади на гру четвертого туру Дивізіону В Ліги націй, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Україна: П'ятов (к) – Караваєв, Бурда, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Ярмоленко, Маліновський, Марлос, Коноплянка – Яремчук.
Чехія: Павленка – Гебре Селасіє, Челюстка, Брабец, Новак – Павелка, Барак – Видра, Дочкал (к), Янкто – Шик.
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Відзначимо, що у запасі в "синьо-жовтих" залишились: Бойко, Лунін, Бутко, Пластун, Зінченко, Петряк, Кулач, Кривцов, Макаренко, Сидорчук, Циганков і Василь Кравець.
Примітно, що у Андрій Шевченко виставив у старт Ярмоленка, який пропускав товариську гру з італійцями через пошкодження.