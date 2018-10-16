Ярмоленко попал в стартовый состав Украины на матч против чехов

Украина: Пятов (к) - Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновский, Марлос, Коноплянка - Яремчук.

Чехия: Павленко - Гебре Селасие, Челустка, Брабец, Новак - Павелко, Барак - Выдра, Дочкал (к), Янкто - Шик.

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Отметим, что в запасе у "сине-желтых" остались: Бойко, Лунин, Бутко, Пластун, Зинченко, Петряк, Кулач, Кривцов, Макаренко, Сидорчук, Цыганков и Василий Кравец.

Примечательно, что в Андрей Шевченко выставил в старте Ярмоленко, который пропускал товарищескую игру с итальянцами из-за повреждения.