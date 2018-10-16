Наставник Чехії назвав Україну сильнішою за збірну Словаччини

“Якщо ми хочемо вийти з групи, то повинні перемагати. Дозволю собі сказати, що Україна навіть сильніша за Словаччину, однак у нас немає іншого виходу, і ми повинні ще більше підвищувати якість гри”, — розпочав Шилгавий.

Також тренер оцінив товариський поєдинок українців з італійцями.

“Прекрасний матч, абсолютно рівна гра й хороший результат для України. В української команди дуже сильна група гравців атаки, але я не боюся нікого й нічого. Я керував командою, в якій виступав Руслан Ротань. Дякувати Богу, що він більше не грає”, — зізнався коуч.

Додамо, сьогодні у Харкові збірна України у своєму третьому поєдинку Ліги націй зустрінеться з командою Чехії.