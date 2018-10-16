Наставник Чехии назвал Украину сильнее сборной Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавий перед поединком Лиги наций с Украиной ответил в Харькове на вопросы относительно предстоящей встречи, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
“Если мы хотим выйти из группы, то должны побеждать. Позволю себе сказать, что Украина даже сильнее Словакии, однако у нас нет другого выхода, и мы должны еще больше повышать качество игры”, — начал Шилгавий.
Также тренер оценил товарищеский поединок украинцев с итальянцами.
“Прекрасный матч, абсолютно равная игра и хороший результат для Украины. В украинской команды очень сильная группа игроков атаки, но я не боюсь никого и ничего. Я руководил командой, в которой выступал Руслан Ротань. Слава Богу, что он больше не играет”, — признался коуч.
Добавим, сегодня в Харькове сборная Украины в своем третьем поединке Лиги наций встретится с командой Чехии.