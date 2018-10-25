Ярмоленко записав відео зі словами вдячності за підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Український півзахисник “Вест Хема” Андрій Ярмоленко, який отримав травму ахіллового сухожилля в матчі 9-го туру АПЛ і вибув на півроку, записав відеозвернення до тих, хто його підтримує в цей непростий час, передає УНН.
“Привіт усім! Я хочу подякувати за вашу підтримку і побажання якнайшвидшого одужання. Я дуже ціную це”, — сказав він.
Нагадаємо, напередодні президент “Вест Хема” Девід Голд підтримав Ярмоленка. Він зазначив, що з нетерпінням чекає на повернення українця на поле.
Зауважимо, що Ярмоленко нещодавно відсвяткував свій День народження. Зі святом Андрія привітали “Вест Хем”, дортмундська “Боруссія” і чернігівська “Десна”.
Також з Днем народження Ярмоленко привітав президент Федерації футболу України Андрій Павелко, побажавши футболісту якнайшвидшого одужання.