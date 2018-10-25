Ярмоленко записав відео зі словами вдячності за підтримку

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Український півзахисник “Вест Хема” Андрій Ярмоленко, який отримав травму ахіллового сухожилля в матчі 9-го туру АПЛ і вибув на півроку, записав відеозвернення до тих, хто його підтримує в цей непростий час, передає УНН.