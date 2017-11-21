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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25946 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 83753 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 81376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98972 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100041 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75547 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 101616 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101303 просмотра

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Ярмоленко отметился результативной передачей пяткой в ​​игре Лиги чемпионов

Ярмоленко отметился результативной передачей пяткой в ​​игре Лиги чемпионов

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" украинца Андрея Ярмоленко на арене "ВVВ-Штадион" противостояла лондонском "Тотенхему", передает корреспондент УНН.

Футболист сборной Украины стал одним из героев первого тайма. На 31 минуте Ярмоленко находясь боком к воротам соперника в одно касание переправил мяч пяткой на свободное пространство, выведя бомбардира клуба Обамеянга на ударную позицию, и габонец открыл счет.

Однако, удержать победный результат немцам не удалось. Во второй части поединка Кейн и Сон Хин-Мин склонили чашу весов на сторону "шпор" - 1: 2.

Примечательно, что для украинец это первая голевая передача за "Боруссию" в нынешней Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что дортмундцы потеряли шансы на борьбу за плей-офф Лиги чемпионов и поборются с "АПОЭЛ" за выход в Лигу Европы - у обеих команд по 2 очка.

Напомним, что в первом туре именно против "Тотенхему" Ярмоленко забил пока единственный гол за "шмелей" в ЛЧ.

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