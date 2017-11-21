Ярмоленко отметился результативной передачей пяткой в ​​игре Лиги чемпионов

Футболист сборной Украины стал одним из героев первого тайма. На 31 минуте Ярмоленко находясь боком к воротам соперника в одно касание переправил мяч пяткой на свободное пространство, выведя бомбардира клуба Обамеянга на ударную позицию, и габонец открыл счет.

Однако, удержать победный результат немцам не удалось. Во второй части поединка Кейн и Сон Хин-Мин склонили чашу весов на сторону "шпор" - 1: 2.

Примечательно, что для украинец это первая голевая передача за "Боруссию" в нынешней Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что дортмундцы потеряли шансы на борьбу за плей-офф Лиги чемпионов и поборются с "АПОЭЛ" за выход в Лигу Европы - у обеих команд по 2 очка.

Напомним, что в первом туре именно против "Тотенхему" Ярмоленко забил пока единственный гол за "шмелей" в ЛЧ.