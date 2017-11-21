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Ярмоленко відзначився результативною передачею п'ятою у грі Ліги чемпіонів

Ярмоленко відзначився результативною передачею п'ятою у грі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 24288 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У поєдинку 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів дортмундська "Борусія" українця Андрія Ярмоленка на арені "ВVВ-Штадіон" протистояла лондонському "Тотенхему", передає кореспондент УНН.

Футболіст збірної України став одним із героїв першого тайму. На 31 хвилині Ярмоленко знаходячись боком до воріт суперника в один дотик переправив м'яч п'ятою на вільний простір, вивівши бомбардира клубу Обамеянга на ударну позицію, і гбонець відкрив рахунок.

Однак, втримати переможний результат німцям не вдалося. У другій частині поєдинку Кейн та Сон Хин-Мін схилили шальки терезів на бік "шпор" – 1:2.

Примітно, що для українця це перша гольова передача за "Борусію" в нинішній Лізі чемпіонів.

Варто відзначити, що дортмундці втратили шанси на боротьбу за плей-оф Ліги чемпіонів і поборються з "АПОЕЛем" за вихід в Лігу Європи – у обох команд по 2 очки.

Нагадаємо, що у першому турі саме проти "Тотенхему" Ярмоленко забив поки єдиний гол за "джмелів" у ЛЧ.

Українські Національні Новини

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