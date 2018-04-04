Ярмоленко пропустит предстоящую игру против "Штутгарта"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Полузащитник дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко не выйдет на поле в ближайшем матче немецкой Бундеслиги против “Штутгарта”, информирует УНН со ссылкой на издание “Der Westen”.
"Ярмоленко не сыграет в этом матче. Это исключено. А вот возвращение Марко Ройса и Омера Топрака можно ожидать", - рассказал наставник "шмелей" Петер Штегер.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 24 матча за дортмундский клуб, где забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.
Заметим, что "Боруссия" с 48 очками занимает 3-ю строчку чемпионата, а "Штутгарт" отстает на 10 баллов и занимает 8-ю строчку.
Напомним, что в конце марта Ярмоленко приступил к тренировкам после травмы.