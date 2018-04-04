Ярмоленко пропустить майбутню гру проти "Штутгарта"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Півзахисник дортмундської "Борусії" Андрій Ярмоленко не вийде на поле в найближчому матчі німецької Бундесліги проти "Штутгарта", інформує УНН з посиланням на видання "Der Westen".
"Ярмоленко не зіграє в цьому матчі. Це виключено. А ось повернення Марко Ройса і Омера Топрака можна очікувати", - розповів наставник "джмелів" Петер Штегер.
У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 24 матчі за дортмундський клуб, де забив 6 голів і зробив 3 гольові передачі.
Зауважимо, що "Борусія" з 48 очками займає 3-й рядок чемпіонату, а "Штутгарт" відстає на 10 балів і посідає 8-й рядок.
Нагадаємо, що наприкінці березня Ярмоленко приступив до тренувань після травми.