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Ярмоленко попал в 10-ку лучших игроков топ-чемпионатов с участием в результативных атаках

Киев • УНН

 • 10711 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Вингер сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко отличился высокой эффективностью в первой половине сезона, информирует УНН со ссылкой на сайт "Команда №1".

Ярмоленко попал в 10-ку лучших игроков топ-чемпионатов с участием в результативных атаках

В среднем за одну игру чемпионата Германии полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко участвует в 1,39 голевой атаки за 90 минут игры. Данный показатель является первым в Бундеслиге и десятым среди всех игроков 5-ти сильнейших чемпионатов Европы.

В целом Ярмоленко оказался причастным к 14-ти взятиям ворот соперника в немецком первенстве, но выступать в Германии он начал не с первого тура текущего сезона.

Отмечено, что на первом месте находится Неймар (2,15), второй - форвард "Ювентуса" Дибала (2,03). Оба участвуют в голевых атаках в среднем более двух раз за 90 минут.

Кроме того, тройку лучших игроков в этом рейтинге замыкает Месси (1,82). Далее идет нападающий "Лацио" Иммобиле - 1,65, Фекир "Лион" - 1,6, где Брюйне с "Манчестер Сити" 1,58, Салах с "Ливерпуля" - 1,52, Стерлинг с "Манчестер Сити "- 1,49 и Кавани с "ПСЖ"- 1,47.

Как сообщалось ранее, Ярмоленко выбирали лучшим футболистом "Динамо" в 2017 году.

Украинские Национальные Новости

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