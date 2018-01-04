Ярмоленко потрапив у 10-ку кращих гравців топ-чемпіонатів за участю в результативних атаках
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Вінгер збірної України та дортмундської "Борусії" Андрій Ярмоленко відзначився високою ефективністю в першій половині сезону, інформує УНН з посиланням на сайт "Команда №1".
В середньому за одну гру чемпіонату Німеччини півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко бере участь в 1,39 гольовий атаки за 90 хвилин гри. Даний показник є першим у Бундеслізі і десятим серед усіх гравців 5-ти найсильніших чемпіонатів Європи.
У цілому Ярмоленко виявився причетним до 14-ти взяттів воріт суперника в німецькій першості, але виступати в Німеччині він почав не з першого туру поточного сезону.
Зазначено, що на першому місці знаходиться Неймар (2,15), другий - форвард "Ювентуса" Пауло Дібала (2,03). Обидва беруть участь в гольових атаках в середньому більше двох разів за 90 хвилин.
Крім того, трійку кращих гравців в такому рейтингу замикає Мессі (1,82). Далій йде нападник "Лаціо" Чіро Іммобіле – 1,65, Набіль Фекір з "Ліону" – 1,6, Де Брюйне з "Манчестер Сіті" 1,58, Салах із "Ліверпулю" – 1,52, Стерлінг з "Манчестер Сіті" – 1,49 і Кавані з "ПСЖ" – 1,47.
Як повідомлялося раніше, Ярмоленко обирали кращим футболістом "Динамо" в 2017-му році.