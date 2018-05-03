Японские СМИ: КНДР готова согласиться с условиями полной денуклеаризации, выдвинутыми США

По данным издания, соответствующее намерение Пхеньян озвучил в ходе консультаций с представителями вашингтонской администрации. В частности, отмечается, что в конце апреля в Пхеньяне в течение недели с этой целью находилась группа сотрудников Центрального разведывательного управления и экспертов в сфере атомной энергетики. Кроме того, пишет Asahi Shimbun, Пхеньян выразил готовность содействовать проведению инспекции его ядерных вооружений, а также избавиться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В Токио, Вашингтоне и Сеуле при этом полагают, что Пхеньян располагает более чем 12 ядерными зарядами.

США требуют от КНДР провести полную контролируемую и необратимую денуклеаризацию. Также они приступили к предварительному обсуждению этого вопроса с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Япония ранее заявляла, что готова выделить часть средств МАГАТЭ для проведения инспекций в КНДР.

Вместе с тем одной из основных проблем при проведении денуклеаризации в КНДР остается согласование конкретного срока, который дадут Пхеньяну для завершения всех необходимых операций. США рассчитывают, что этот процесс завершится во время нахождения у власти Трампа. Однако КНДР, скорее всего, будет настаивать на ряде выгодных для себя условий, таких как отмена санкций, нормализация дипломатических отношений с Вашингтоном и сохранение текущего государственного устройства, поэтому переговорный процесс может затянуться. Также пока не ясно, получится ли убедить КНДР отказаться не только от МБР, но и от баллистических ракет малого и среднего радиуса действия, которые представляют угрозу для Южной Кореи и Японии, заключает газета.

Как сообщал УНН, Китай надеется на развитие диалога между КНДР и США.