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Японські ЗМІ: КНДР готова погодитися з умовами повної денуклеаризації, висунутими США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. КНДР напередодні саміту за участю лідера країни Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа висловила готовність піти на повну денуклеаризацію відповідно до умов, які висунуть США. Про це в четвер повідомила японська газета Asahi Shimbun з посиланням на дипломатичні джерела, інформує УНН.

Японські ЗМІ: КНДР готова погодитися з умовами повної денуклеаризації, висунутими США

За даними видання, відповідний намір Пхеньян озвучив в ході консультацій з представниками вашингтонської адміністрації. Зокрема, зазначається, що в кінці квітня в Пхеньяні протягом тижня з цією метою перебувала група співробітників Центрального розвідувального управління і експертів у сфері атомної енергетики. Крім того, пише Asahi Shimbun, Пхеньян висловив готовність сприяти проведенню інспекції його ядерних озброєнь, а також позбутися від міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). У Токіо, Вашингтоні та Сеулі при цьому вважають, що Пхеньян має більш ніж 12 ядерних зарядів.

США вимагають від КНДР провести повну контрольовану і незворотну денуклеаризацію. Також вони приступили до попереднього обговорення цього питання з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Японія раніше заявляла, що готова виділити частину коштів МАГАТЕ для проведення інспекцій в КНДР.

Разом з тим однією з основних проблем при проведенні денуклеаризації в КНДР залишається узгодження конкретного терміну, який дадуть Пхеньяну для завершення всіх необхідних операцій. США розраховують, що цей процес завершиться під час перебування при владі Трампа. Однак КНДР, швидше за все, буде наполягати на ряді вигідних для себе умов, таких як скасування санкцій, нормалізація дипломатичних відносин з Вашингтоном і збереження поточного державного устрою, тому переговорний процес може затягнутися. Також поки не ясно, чи вийде переконати КНДР відмовитися не тільки від МБР, а й від балістичних ракет малого і середнього радіусу дії, які становлять загрозу для Південної Кореї і Японії, підсумовує газета.

Як повідомляв УНН, Китай сподівається на успішний розвиток діалогу між КНДР і США.

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