У Китаї сподіваються на успіх переговорів КНДР і США

КИЇВ. 3 травня. УНН. Китай сподівається на успішний розвиток діалогу між КНДР і США. Про це, як повідомляє в четвер агентство “Сіньхуа”, заявив в Пхеньяні член Держради КНР, міністр закордонних справ Ван І за підсумками переговорів в середу з міністром закордонних справ КНДР Лі Ен Хо, інформує УНН.