У Китаї сподіваються на успіх переговорів КНДР і США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Китай сподівається на успішний розвиток діалогу між КНДР і США. Про це, як повідомляє в четвер агентство “Сіньхуа”, заявив в Пхеньяні член Держради КНР, міністр закордонних справ Ван І за підсумками переговорів в середу з міністром закордонних справ КНДР Лі Ен Хо, інформує УНН.
“Китай сподівається, що діалог між КНДР і США буде розвиватися успішно і досягне значного прогресу”, — наводить агентство слова глави китайської дипломатії.
Ван І заявив про “повну підтримку Китаєм зусиль КНДР по досягненню мети денуклеаризації Корейського півострова”.
За його словами, Китай “вітає успішний саміт лідерів КНДР і Південної Кореї і досягнуті на ньому важливі результати”. Ван І також нагадав, що раніше лідер КНДР Кім Чен Ин зробив успішний візит в КНР.
“Голова КНР Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин провели тоді історичну зустріч, в ході якої досягли важливого консенсусу щодо продовження і розвитку традиційних дружніх відносин між КНДР і КНР, по підтримці стратегічних контактів і співпраці між двома країнами”, — наводить “Сіньхуа” слова китайського міністра. Він також сказав, що Китай підтримує усунення стурбованості КНДР (щодо своєї безпеки).
“Китай хоче зміцнювати зв’язки з КНДР і продовжувати грати позитивну роль у пошуках політичного рішення проблеми Корейського півострова”, — додав Ван І.
Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні КНДР і Південної Кореї.