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У Китаї сподіваються на успіх переговорів КНДР і США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Китай сподівається на успішний розвиток діалогу між КНДР і США. Про це, як повідомляє в четвер агентство “Сіньхуа”, заявив в Пхеньяні член Держради КНР, міністр закордонних справ Ван І за підсумками переговорів в середу з міністром закордонних справ КНДР Лі Ен Хо, інформує УНН.

У Китаї сподіваються на успіх переговорів КНДР і США

“Китай сподівається, що діалог між КНДР і США буде розвиватися успішно і досягне значного прогресу”, — наводить агентство слова глави китайської дипломатії.

Ван І заявив про “повну підтримку Китаєм зусиль КНДР по досягненню мети денуклеаризації Корейського півострова”.

За його словами, Китай “вітає успішний саміт лідерів КНДР і Південної Кореї і досягнуті на ньому важливі результати”. Ван І також нагадав, що раніше лідер КНДР Кім Чен Ин зробив успішний візит в КНР.

“Голова КНР Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин провели тоді історичну зустріч, в ході якої досягли важливого консенсусу щодо продовження і розвитку традиційних дружніх відносин між КНДР і КНР, по підтримці стратегічних контактів і співпраці між двома країнами”, — наводить “Сіньхуа” слова китайського міністра. Він також сказав, що Китай підтримує усунення стурбованості КНДР (щодо своєї безпеки).

“Китай хоче зміцнювати зв’язки з КНДР і продовжувати грати позитивну роль у пошуках політичного рішення проблеми Корейського півострова”, — додав Ван І.

Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні КНДР і Південної Кореї.

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