CNN: Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні КНДР і Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин погодився провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом в прикордонному пункті Пханмунджом на кордоні КНДР і Південної Кореї. Про це з посиланням на джерела повідомив у вівторок американський телеканал CNN, інформує УНН.
За його даними, лідера КНДР переконав провести саміт в Пханмунджомі президент Республіки Корея Мун Чже Ін.
Як стверджує джерело CNN, Кім Чен Ин зупинив свій вибір на цьому прикордонному пункті, так як там вже готове все необхідне обладнання для проведення зустрічі. Вона, за інформацією джерела, пройде в кінці травня, причому деякі заходи можуть відбутися на північнокорейській стороні кордону.
Як повідомляв УНН, президент Південної Кореї заявив, що Трамп має отримати Нобелівську премію миру.