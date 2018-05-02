CNN: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе КНДР и Южной Кореи

По его данным, лидера КНДР убедил провести саммит в Пханмунджоме президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Как утверждает источник CNN, Ким Чен Ын остановил свой выбор на этом пограничном пункте, так как там уже готово все необходимое оборудование для проведения встречи. Она, по информации источника, пройдет в конце мая, причем некоторые мероприятия могут произойти на северокорейской стороне границы.

Как сообщал УНН, президент Южной Кореи заявил, что Трамп получить Нобелевскую премию мира.