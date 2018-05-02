CNN: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе КНДР и Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Южной Кореи. Об этом со ссылкой на источники сообщил во вторник американский телеканал CNN, информирует УНН.
По его данным, лидера КНДР убедил провести саммит в Пханмунджоме президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
Как утверждает источник CNN, Ким Чен Ын остановил свой выбор на этом пограничном пункте, так как там уже готово все необходимое оборудование для проведения встречи. Она, по информации источника, пройдет в конце мая, причем некоторые мероприятия могут произойти на северокорейской стороне границы.
Как сообщал УНН, президент Южной Кореи заявил, что Трамп получить Нобелевскую премию мира.