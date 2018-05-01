Президент Південної Кореї заявив, що Трамп має отримати Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вважає, що очільник США Дональд Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру за зусилля щодо припинення протистояння з Північною Кореєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Президент Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру. Нам потрібен лише мир”, — заявив Мун.
Президент Південної Кореї та лідер КНДР в п’ятницю на першому міжкорейському саміті протягом більше десяти років зобов’язалися припинити бойові дії між двома країнами та працювати над “повною денуклеаризацією” Корейського півострова.
Як повідомляв УНН, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина найімовірніше відбудеться в прикордонному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні між КНДР та Південною Кореєю.