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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Южной Кореи заявил, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 8595 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что глава США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению противостояния с Северной Кореей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Президент Южной Кореи заявил, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира

“Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир”, — заявил Мун.

Президент Южной Кореи и лидер КНДР в пятницу на первом межкорейском саммите протяжении более десяти лет обязались прекратить боевые действия между двумя странами и работать над “полной денуклеаризацией” Корейского полуострова.

Как сообщал УНН, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына скорее всего состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

Украинские Национальные Новости

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