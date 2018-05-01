Президент Южной Кореи заявил, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что глава США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению противостояния с Северной Кореей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир”, — заявил Мун.
Президент Южной Кореи и лидер КНДР в пятницу на первом межкорейском саммите протяжении более десяти лет обязались прекратить боевые действия между двумя странами и работать над “полной денуклеаризацией” Корейского полуострова.
Как сообщал УНН, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына скорее всего состоится в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.