CNN: Трамп та Кім Чен Ин ймовірно зустрінуться в Пханмунджомі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина найімовірніше відбудеться в прикордонному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні між КНДР та Південною Кореєю. Про це повідомив американський телеканал CNN, передає УНН.
За відомостями джерел, є “висока ймовірність” того, що саміт проведуть в цьому місці. Можливо також, що деякі події, що стосуються зустрічі, відбудуться в північній частині демілітаризованої зони. За відомостями телеканалу, Трамп може відвідати одну з будівель в північній частині цієї зони.
Як стверджує CNN, президент Південної Кореї Мун Чже Ін переконав Кім Чен Ина в тому, що Пханмунджом є найбільш оптимальним варіантом місця для проведення зустрічі. У числі його переваг президент Південної Кореї нібито назвав те, що туди Кім Чен Ину буде простіше дістатися, а також наявність в цьому місці прес-центру та необхідної апаратури для роботи журналістів. Зокрема, вона була доставлена туди для освітлення зустрічі Кім Чен Ина та Мун Чже Іна.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що “Дім миру” в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї міг би стати місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.