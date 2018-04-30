Трамп назвав місце, яке підходить для зустрічі з лідером КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї міг би стати місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Багато країн розглядаються в якості місця для зустрічі, але чи не буде Будинок миру/Будинок волі на кордоні Північної і Південної Кореї більш представницьким, важливим і значущим місцем, ніж будь-яка третя країна? Просто питаю" - написав Д.Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення денуклеаризації Корейського півострова протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів.