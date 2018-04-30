Трамп назвал место, которое подходит для встречи с лидером КНДР

"Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и значимым местом, чем любая третья страна? Просто спрашиваю" - написал Д.Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.