Трамп назвал место, которое подходит для встречи с лидером КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что "Дом мира" в селе Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи мог бы стать местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и значимым местом, чем любая третья страна? Просто спрашиваю" - написал Д.Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.