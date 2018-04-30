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Трамп назвал место, которое подходит для встречи с лидером КНДР

Киев • УНН

 • 10183 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что "Дом мира" в селе Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи мог бы стать местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Трамп назвал место, которое подходит для встречи с лидером КНДР

"Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и значимым местом, чем любая третья страна? Просто спрашиваю" - написал Д.Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.

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