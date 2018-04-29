Трамп озвучив терміни зустрічі з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення денуклеаризації Корейського півострова протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Я думаю, у нас буде зустріч протягом наступних трьох або чотирьох тижнів. Це має бути дуже важлива зустріч. Буде обговорюватися денуклеаризація Корейського півострова, Північної Кореї. Подивимося, як вона піде”, — сказав американський лідер, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Мічиган.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що його зустріч з Кім Чен Ином може відбутися “на початку червня або навіть раніше”, крім того американський лідер, він звертав увагу на те, що Пхеньян зацікавлений у проведенні зустрічі “якомога швидше”.