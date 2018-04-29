Трамп озвучил сроки встречи с Ким Чен Ыном

“Я думаю, у нас будет встреча течение следующих трех или четырех недель. Это должно быть очень важной встречей. Будет обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова, Северной Кореи. Посмотрим, как она пойдет”, — сказал американский лидер, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Чен Ын готов помочь США добиться денуклеаризации Корейского полуострова

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном может произойти “в начале июня или даже раньше”, кроме того американский лидер, он обращал внимание на то, что Пхеньян заинтересован в проведении встречи “как можно скорее”.